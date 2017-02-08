Губернатор Хабаровского края поздравил ученых с профессиональным праздником
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил ученых региона с Днем российской науки.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил ученых региона с Днем российской науки.
Он пожелал им дальнейших успехов и новых открытий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Правительство края сегодня акцентирует внимание на интеграции науки в региональную инновационную систему. Для внедрения разработок в реальное производство и социальную сферу созданы технопарки и