Губернатор Хабаровского края поздравил ученых с профессиональным праздником

Он пожелал им дальнейших успехов и новых открытий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Правительство края сегодня акцентирует внимание на интеграции науки в региональную инновационную систему. Для внедрения разработок в реальное производство и социальную сферу созданы технопарки и бизнес-инкубаторы, предоставляются региональные меры поддержки», — отметил Вячеслав Шпорт.