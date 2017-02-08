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06:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края поздравил ученых с профессиональным праздником

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил ученых региона с Днем российской науки.

Источник: khabkrai.ru

Он пожелал им дальнейших успехов и новых открытий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Правительство края сегодня акцентирует внимание на интеграции науки в региональную инновационную систему. Для внедрения разработок в реальное производство и социальную сферу созданы технопарки и бизнес-инкубаторы, предоставляются региональные меры поддержки», — отметил Вячеслав Шпорт.

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