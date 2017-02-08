ОБСЕ: На Дальнем Востоке России торгуют людьми

Владивосток, 8 февраля, PrimaMedia.

Поездку на Дальний Восток запланировали члены Совета по правам человека РФ после доклада Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о торговле людьми в России. По словам спецпредставителя организации Мадины Джарбусыновой, проблема наиболее остро стоит именно в этом федеральном округе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

На рабочей встрече ОБСЕ и СПЧ, состоявшейся 7 февраля в Москве, спецпредставитель международной организации по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова предложила посвятить одно из специальных заседаний Совета именно этому вопросу.

«Спецпредставитель ОБСЕ обратила наше внимание на то, что эта проблема носит наиболее острый характер на Дальнем Востоке. У нас запланировано в этом году выездное заседание в Дальневосточном федеральном округе. Сначала мы хотели бы оценить ситуацию на месте, а уже потом проводить специальное тематическое заседание. Мы рассчитываем на то, что к нашей работе подключатся профильные неправительственные организации», — приводит агентство слова главы СПЧ Михаила Федотова.

Также Джарбусынова отметила, что необходимо улучшить координацию между ведомствами для противодействия торговле людьми, возможно, за счет принятия отдельного закона и национального плана действий в этой сфере.

По итогам встречи было решено посетить Дальний Восток с выездным заседанием в 2017 году.