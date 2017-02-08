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07:47 (мск), источник: Ictv.ua

Блокада Донбасса не закончилась — Парасюк

Народный депутат Владимир Парасюк опроверг информацию о том, что блокада железной дороги вблизи города Бахмут на Донбассе закончилась и все разошлись.

Об этом Парасюк написал на своей странице в Facebook.

Мы не только продолжаем стоять, штаб блокады сейчас планирует, какая следующая железнодорожная ветка будет заблокирована.
Владимир Парасюк

По его словам, против блокады ведется информационная война.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил о прекращении блокировки железнодорожных путей в районе Бахмута.

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