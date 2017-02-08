Блокада Донбасса не закончилась — Парасюк
Народный депутат Владимир Парасюк опроверг информацию о том, что блокада железной дороги вблизи города Бахмут на Донбассе закончилась и все разошлись.
Народный депутат Владимир Парасюк опроверг информацию о том, что блокада железной дороги вблизи города Бахмут на Донбассе закончилась и все разошлись.
Об этом Парасюк написал на своей странице в Facebook.
Мы не только продолжаем стоять, штаб блокады сейчас планирует, какая следующая железнодорожная ветка будет заблокирована.
По его словам, против блокады ведется информационная война.
Напомним, начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил о прекращении блокировки железнодорожных путей в районе Бахмута.