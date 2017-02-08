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10:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем российской науки

Первые лица региона поблагодарили ученых за самоотдачу и вклад в развитие области.

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День российской науки в среду, 8 февраля. Губернатор Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов в праздничный день обратились к воронежским ученым.

Первые лица региона отметили, что Воронежская область по праву считается одним из ведущих научных центров страны: регион славится достижениями многих ученых, имена которых стали достоянием мировой науки.

— На современном этапе социально-экономическое благополучие общества все больше зависит от интеллектуального потенциала, динамичного внедрения новейших технологий. Сегодня на территории Воронежской области ведется интенсивная научная деятельность, приносящая ощутимый практический результат, — подчеркнули Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

Руководство региона добавило, что власти стараются оказывать всестороннюю поддержку ученым и талантливой молодежи в проведении перспективных исследований и разработок. Формирование эффективной инновационной среды — один из приоритетов в Воронежской области.

— Уважаемые воронежские ученые! Благодарим вас за самоотдачу, преданность идеалам науки и вклад в развитие края! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и вдохновения для новых ярких открытий! — завершили праздничное обращение первый лица региона.

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