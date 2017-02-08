Николай Меркушкин: «Одно из главных условий развития региона — укрепление научно-образовательного потенциала»

«Сегодня одним из главных условий устойчивого развития региона, страны в целом является активная работа на будущее, укрепление научно-образовательного потенциала общества, — говорится в поздравлении. — От того, насколько успешны люди науки, насколько востребованы их знания и навыки, зависят качество и конкурентоспособность нашей экономики».

Губернатор подчеркнул, что региональное правительство создает все условия для укрепления научной базы, внедрения в производство инновационных технологий, эффективного решения задачи импортозамещения, экспорта продукции интеллектуального труда.

«Уверенно продвигается в рейтингах и стремится подняться в топ-100 лучших вузов мира Самарский университет. СамГТУ, ставший опорным вузом региона, и СамГМУ, возглавивший научно-образовательный кластер медицинских вузов Поволжья, укрепляют свои позиции, — сообщил глава региона. — Ведутся работы по созданию научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр».

По словам руководителя области, ярким подтверждением того, что Самарская область — один из признанных научных и университетских центров России, служит избрание академиками РАН самарских ученых Виктора Сойфера и Федора Гречникова.

Николай Меркушкин поблагодарил всех работников научной сферы за преданность своему делу, настойчивость в достижении поставленных целей, стремление поставить науку на службу обществу, на службу людям.