Николай Меркушкин: «Одно из главных условий развития региона — укрепление научно-образовательного потенциала»
В среду, 8 февраля, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников научной сферы Самарской области с Днем российской науки.
В среду, 8 февраля, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников научной сферы Самарской области с Днем российской науки.
«Сегодня одним из главных условий устойчивого развития региона, страны в целом является активная работа на будущее, укрепление
Губернатор подчеркнул, что региональное правительство создает все условия для укрепления научной базы, внедрения в производство инновационных технологий, эффективного решения задачи импортозамещения, экспорта продукции интеллектуального труда.
«Уверенно продвигается в рейтингах и стремится подняться в топ-100 лучших вузов мира Самарский университет. СамГТУ, ставший опорным вузом региона, и СамГМУ, возглавивший
По словам руководителя области, ярким подтверждением того, что Самарская область — один из признанных научных и университетских центров России, служит избрание академиками РАН самарских ученых Виктора Сойфера и Федора Гречникова.
Николай Меркушкин поблагодарил всех работников научной сферы за преданность своему делу, настойчивость в достижении поставленных целей, стремление поставить науку на службу обществу, на службу людям.