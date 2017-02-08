ДНР представила поэтапный план урегулирования ситуации в Донбассе

«Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. Он был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что план включает пять пунктов: «незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения; отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений в определенные данными документами места хранения; предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений»; «в радиусе одного километра от донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений» и запрет на любые наступательные действия.

Отмечается, что предложения были задокументированы и переданы украинским властям, но их проигнорировали. При этом также говорится, что первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.