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08:30 (мск), источник: РИА Новости

ДНР представила поэтапный план урегулирования ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) представило поэтапный план урегулирования обстановки в Донбассе, согласованный в том числе с ОБСЕ, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативный штаб командования республики.

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«Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения. Он был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что план включает пять пунктов: «незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня и его строгое выполнение на всей линии соприкосновения; отвод всех запрещенных соответствующими документами вооружений в определенные данными документами места хранения; предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений»; «в радиусе одного километра от донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений» и запрет на любые наступательные действия.

Отмечается, что предложения были задокументированы и переданы украинским властям, но их проигнорировали. При этом также говорится, что первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.

Комментарии
17
Артур Джабраилов
а также вывод всех наёмников со стороны Оф. Властей Украины.
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марина пузанова
он и не собирался останавливаться ему не жалко свой народ продолжая идти по трупам БАКСЫ НА ГОРИЗОНТЕ
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А Б
Дискуссии прекращаю, когда становится понятно, что никакие аргументы на оппонента не действуют, поскольку он считает свои аргументы и свою точку зрения единственно правильными и непогрешимыми, как в Вашем случае.
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