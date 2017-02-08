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08:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Маховиков и Антипина покинули должности советников губернатора

ПЕРМЬ, 8 февраля, РИА ФедералПресс. Анатолий Маховиков и Ольга Антипина покинули администрацию губернатора Прикамья.

В связи с отставкой с поста главы края Виктора Басаргина автоматически прекратились полномочия Маховикова и Антипиной как советников губернатора, сообщает издание «Коммерсант-Пермь».

Напомним, Ольга Антипина возглавляла краевое министерство финансов с 2008 года. По результатам административной реформы, инициированной Басаргиным, Антипина не вошла в состав обновленного кабмина и с января 2017 года заняла должность советника губернатора.

Анатолий Маховиков после своей отставки с должности главы администрации Басаргина также числился советником главы региона.

Напомним, накануне Максим Решетников был представлен пермской деловой и политической элите в качестве врио губернатора края. В ближайшее время станет известно о будущем назначении бывшего главы Прикамья Виктора Басаргина.

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