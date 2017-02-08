«Было видно флаг чеченцев»: ВСУ отвоевали часть территории под Мариуполем

Они возвращают под контроль землю на восток от Мариуполя, говорится в сюжете ТСН.

«Было флаг чеченцев видно», — рассказал один из солдат о противнике.

На данный момент военные пытаются закрепиться на отвоеванной посадке. «Приходилось копать, лежа на боку, на животе, пользуясь топором», — рассказал о первых укрытиях морпех с позывным «Град».

Об ожесточенности боев свидетельствуют остатки снарядов РСЗО «Смерч».

«Мы с каждым днем идем вперед. И я думаю, что в ближайшее время мы уже будем на тех позициях, на которых они стоят сегодня», — надеется морской пехотинец «Град».