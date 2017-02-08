«Было видно флаг чеченцев»: ВСУ отвоевали часть территории под Мариуполем
Украинские военные продвинулись вперед на южном участке фронта АТО.
Украинские военные продвинулись вперед на южном участке фронта АТО.
Они возвращают под контроль землю на восток от Мариуполя, говорится в сюжете ТСН.
«Было флаг чеченцев видно», — рассказал один из солдат о противнике.
На данный момент военные пытаются закрепиться на отвоеванной посадке. «Приходилось копать, лежа на боку, на животе, пользуясь топором», — рассказал о первых укрытиях морпех с позывным «Град».
Об ожесточенности боев свидетельствуют остатки снарядов РСЗО «Смерч».
«Мы с каждым днем идем вперед. И я думаю, что в ближайшее время мы уже будем на тех позициях, на которых они стоят сегодня», — надеется морской пехотинец «Град».