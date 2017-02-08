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09:07 (мск), источник: Om1.ru

Фролов заявил, что мэрия Омска — лучший друг «Водоканала»

Первый заместитель мэра сделал неожиданное заявление, потрясшее депутатов Горсовета и топ-менеджера предприятия. Но председатель комитета Путинцев удивил коллег еще больше.

Сегодня, 8 февраля на комитете по ЖКХ и транспорту депутаты Горсовета обсудили арендную плату «ОмскВодоканала». Мэрия попыталась уточнить, сколько компания будет платить: 200 миллионов аренды и 200 миллионов тратить на реконструкцию сетей или добавит еще какие-то деньги.

Однако глава предприятия Сергей Шелест воспротивился этому и признался, что «ошарашен» вопросом. В итоге в 125-й серии сериала «Плата «ОмскВодоканала» неожиданно высказался первый вице-мэр Сергей Фролов. Он вкрадчиво заявил топ-менеджеру.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— Нет у вас ближе друзей, чем администрация города Омска. Мы строчку в решении добавим, что 200 миллионов вы платите что в рамках инвестпрограммы, если вы предоставите документы.

Тем временем глава фракции «Единая Россия» Николай Чираков поинтересовался, насколько предприятие загрязняет город. Внятного ответа он так и не получил, но призвал «бороться с экологией», имея в виду, что надо бороться не против, а за чистоту Омска.

А председатель комитета Виталий Путинцев шутливо добавил: «Они все равно сядут. За стол переговоров».

В итоге директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы мэрии Омска Андрей Подгорбунских предложил доработать решение комитета по арендной плате «ОмскВодоканала».

При этом спикер Горсовета Галина Горст уточнила, сколько компания тратит на реконструкцию. Глава «ОмскВодоканала» пояснил, что выделил на реконструкцию сетей 762, 5 миллионов рублей. А всего надо 2,7 миллионов на четыре года.

Депутатов такой ответ удовлетворил, но они оставили вопрос в комитете для доработки.

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