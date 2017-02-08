Глава МИД Китая предложил США «вспомнить» историю Второй мировой войны

Такое заявление после встречи в Канберре со своей австралийской коллегой Джули Бишоп журналистам в ответ на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о спорных островах сделал глава МИД Китая ​Ван И. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Я просто хочу сделать нашим американским товарищам предложение — вспомните историю Второй мировой войны», — сказал ​Ван И, отметив, что после ее окончания до настоящего момента «прошло не так много времени».