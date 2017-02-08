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09:37 (мск), источник: РБК

Глава МИД Китая предложил США «вспомнить» историю Второй мировой войны

Вашингтону следует «вспомнить» историю Второй мировой войны, в частности такие ее «плоды», как Каирская декларация 1943 года и ​Потсдамская декларация 1945 года.

Источник: AP 2016

Такое заявление после встречи в Канберре со своей австралийской коллегой Джули Бишоп журналистам в ответ на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о спорных островах сделал глава МИД Китая ​Ван И. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Я просто хочу сделать нашим американским товарищам предложение — вспомните историю Второй мировой войны», — сказал ​Ван И, отметив, что после ее окончания до настоящего момента «прошло не так много времени».

Такие плоды победы Второй мировой войны, как Каирская и Потсдамская декларации четко предусматривают, что Япония должна вернуть Китаю прежде захваченные китайские территории, в том числе острова Спратли (Наньша).
Ван ИМинистр иностранных дел Китая

По его словам, в 1946 году суверенитет этих островов, согласно китайскому законодательству, при помощи США был восстановлен. «Но позже некоторые соседние страны незаконно оккупировали часть островов Наньша, что привело к так называемому спору о Южно-Китайском море», — отметил глава МИДа.

Китай, как уверил Ван И, «придерживается позиции, согласно которой спорные вопросы должны решаться путем прямого диалога и консультаций, чтобы состоялось мирное урегулирование вопроса на основе исторических данных и международного права», заявил министр. «Эта позиция не изменится в будущем», — заключил глава ведомства. ​​

Комментарии
3
Сергей
После разрушения Югославии можно все
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эльшат мехтиев
После нарушкния Ялтинских соглашений уже возможно всё! Нераспространение ядерного оружия тоже можно похоронить.
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Александр Шипов
Дык, вежливый референдум вам в помощь !
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