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09:17 (мск), источник: VLADNEWS

«Адмирал Трибуц» отработал задачи ПВО в море

БПК успешно отразил удар средств воздушного нападения условного противника.

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» в ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) успешно отразил удар средств воздушного нападения условного противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля отразил воздушный авианалет условного противника, роль которого выполняли три истребителя Су-35С ВВС Восточного военного округа.

Во время проведения одиночного боя экипаж БПК отработал задачи противовоздушной обороны (ПВО) с условным поражением зенитно-ракетным комплексом корабля средств воздушного нападения «противника». В ходе выполнения задач ПВО кораблём были поставлены ложные уводящие и отвлекающие цели. Затем специалисты ракетно-артиллерийской боевой части «Адмирал Трибуц» провели практические артиллерийские стрельбы по воздушной мишени- светящей авиабомбе САБ-250, сброшенной с одного из истребителей. Назначенная цель была успешно поражена.

В дальнейшем экипаж БПК «Адмирал Трибуц» во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации флота осуществит совместные противолодочные действия — учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.

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