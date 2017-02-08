«Адмирал Трибуц» отработал задачи ПВО в море
БПК успешно отразил удар средств воздушного нападения условного противника.
БПК успешно отразил удар средств воздушного нападения условного противника.
Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» в ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) успешно отразил удар средств воздушного нападения условного противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля отразил воздушный авианалет условного противника, роль которого выполняли три истребителя Су-35С ВВС Восточного военного округа.
Во время проведения одиночного боя экипаж БПК отработал задачи противовоздушной обороны (ПВО) с условным поражением
В дальнейшем экипаж БПК «Адмирал Трибуц» во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации флота осуществит совместные противолодочные действия — учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает