«Адмирал Трибуц» отработал задачи ПВО в море

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» в ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) успешно отразил удар средств воздушного нападения условного противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля отразил воздушный авианалет условного противника, роль которого выполняли три истребителя Су-35С ВВС Восточного военного округа.

Во время проведения одиночного боя экипаж БПК отработал задачи противовоздушной обороны (ПВО) с условным поражением зенитно-ракетным комплексом корабля средств воздушного нападения «противника». В ходе выполнения задач ПВО кораблём были поставлены ложные уводящие и отвлекающие цели. Затем специалисты ракетно-артиллерийской боевой части «Адмирал Трибуц» провели практические артиллерийские стрельбы по воздушной мишени- светящей авиабомбе САБ-250, сброшенной с одного из истребителей. Назначенная цель была успешно поражена.