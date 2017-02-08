Минниханов побывал в одном из самых священных мест для мусульман и выложил фото в соцсети

Кстати

Кааба — святилище в Мекке. Внутри этой кубической постройки хранится «аль-хаджар аль-асвад», «черный камень», одна из важнейших святынь ислама.

Хадж, или паломничество в Мекку, — один из пяти столпов ислама. Хадж длится пять дней: за это время нужно успеть семь раз обойти вокруг Каабы, отстоять положенное время в долине Арафат и семь раз пробежать от холма Сафа к холму Марва и обратно, бросить семь камней в столб, символизирующий шайтана. Вся последовательность хаджа строго расписана, и если не совершить основные ритуалы — паломничество будет считаться недействительным. Совершивший паломничество получает почетный титул «хаджи».