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09:48 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов побывал в одном из самых священных мест для мусульман и выложил фото в соцсети

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в одном из самых священных мест для мусульман — внутри Каабы в Мекке, фото он выложил в соцсетях.

В ходе посещения Саудовской Аравии Минниханов совершил малый хадж — умру, отмечается, что только почетные гости короля Саудовской Аравии могут войти внутрь Каабы.

Минниханову разрешили совершить особый ритуал паломника — прикоснуться к Хаджар аль-асвад, Черному камню.

Кстати

Кааба — святилище в Мекке. Внутри этой кубической постройки хранится «аль-хаджар аль-асвад», «черный камень», одна из важнейших святынь ислама.

Хадж, или паломничество в Мекку, — один из пяти столпов ислама. Хадж длится пять дней: за это время нужно успеть семь раз обойти вокруг Каабы, отстоять положенное время в долине Арафат и семь раз пробежать от холма Сафа к холму Марва и обратно, бросить семь камней в столб, символизирующий шайтана. Вся последовательность хаджа строго расписана, и если не совершить основные ритуалы — паломничество будет считаться недействительным. Совершивший паломничество получает почетный титул «хаджи».

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