МВД планирует перевести Войска карабинеров на контрактную основу

Таким образом, в подразделении будут служить только профессионалы, отбору и подготовке которых уделят особое внимание.

На сегодняшний день половина всего состава Войск карабинеров — солдаты-срочники. А те, кто служат по контракту, получают около четырех тысяч леев зарплаты. Переход только на контрактную службу МВД предлагает провести поэтапно, начиная уже с этого года.

Проект Реформы Войск карабинеров вступит в силу после его одобрения в правительстве и парламенте. Изменения могут коснуться и униформы, которую уже утвердили в министерстве. О процессе перевода службы карабинеров на профессиональную МВД консультируют итальянские коллеги.