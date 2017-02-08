МВД планирует перевести Войска карабинеров на контрактную основу
К 2020 году Войска карабинеров Молдовы могут перейти целиком на контрактную службу. МВД утвердило соответствующий проект реформы.
К 2020 году Войска карабинеров Молдовы могут перейти целиком на контрактную службу. МВД утвердило соответствующий проект реформы.
Таким образом, в подразделении будут служить только профессионалы, отбору и подготовке которых уделят особое внимание.
На сегодняшний день половина всего состава Войск карабинеров —
Проект Реформы Войск карабинеров вступит в силу после его одобрения в правительстве и парламенте. Изменения могут коснуться и униформы, которую уже утвердили в министерстве. О процессе перевода службы карабинеров на профессиональную МВД консультируют итальянские коллеги.