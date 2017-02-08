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09:50 (мск), источник: Publika.md

Демпартия осуждает манеру, в которой Молдову представил в Брюсселе президент

Демократическая партия осуждает манеру, в которой наша страну представил в Брюсселе президент Игорь Додон.

Источник: Publika.md

Как считает ДПМ, визит главы государства в столицу ЕС превратился в партийную командировку, а президент представил призыв и политические проекты Партии социалистов.

Согласно Демпартии, заявления Игоря Додона в Брюсселе полностью отличаются от внешнеполитической стратегии молдавского правительства и парламентского большинства, а также противоречат интересам страны и её граждан.

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Для устранения некоторых недопониманий относительно внешней политики страны, ДПМ подготовила документ, подтверждающий основные обязательства стратегии развития Молдовы. Его представят в правящей коалиции, а затем обсудят на первом в этом году заседании парламента.

А председатель Демпартии Влад Плахотнюк написал на своей странице в фейсбуке, что Молдова должна выйти из этого противостояния между сторонниками пророссийского и проевропейского вектора развития.

По его словам, главное, что сейчас важно — это чтобы каждый показал, что может сделать для страны, и как эффективно использовать иностранную помощь, независимо от того, с какой стороны она поступает. Политик также отметил, что внешняя политика не должна ограничится громкими заявлениями, а должна способствовать эффективному сотрудничеству с партнерами по развитию, из которого мы смогли бы извлечь только преимущества.

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