Президент Игорь Додон встретился с главой Евросовета Дональдом Туском

Об этом он заявил накануне на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском и заместителем генсекретаря НАТО в Брюсселе.

Президент Игорь Додон продолжает выступать за отмену Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и просит руководство НАТО не спешить с открытием офиса в Кишиневе.

Я предложил госпоже заместителю генсекретаря НАТО не спешить с открытием офиса НАТО. Мы считаем, что на данном этапе этот шаг помешает переговорному процессу по Приднестровью.

На встрече с с главой Евросовета Дональдом Туском Игорь Додон сообщил, что станет поддерживать партии, которые выступят за аннулирование Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС.

Президент уверен: хотя прогнозы сразу после подписания Соглашения об ассоциации были оптимистическими, реальное положение дел через два года стало хуже.

Председатель Европейского совета со своей стороны разместил пост в соц сетях, в котором отметил, что политическая ассоциация и режим свободной торговли соответствуют интересам нашей страны.

В Брюсселе Игорь Додон предложил начать трёхсторонние переговоры между Евросоюзом, Молдовой и Россией по вопросам торговых отношений. Неприемлемыми ранее назвал подобные инициативы премьер-министр Павел Филип.

«Категорически нет, потому что у Молдове есть двусторонние отношения с Россией и отношения с Евросоюзом, и мы сами разберёмся в наших отношениях с ЕС. Глупо говорить или думать, что Соглашение об ассоциации или Соглашение о свободной торговле с ЕС может навредить нашим отношениям с Россией», — говорит Павел Филип.

Президент Игорь Додон также встретится в Брюсселе с председателем Европарламента Антонио ТаЯни и еврокомиссаром по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.