В комиссии по монументальному искусству готовы рассмотреть заявку на установку в Москве памятника Ждуну
В столичной комиссии по монументальному искусству готовы рассмотреть заявку на установку в Москве памятника
В столичной комиссии по монументальному искусству готовы рассмотреть заявку на установку в Москве памятника
«Мы любое обращение — да, рассмотрим. Но дело не просто в заявке, дело в ответственности за дальнейшие события. Мало заявить, что я хочу
Кроме того, глава комиссии отметил, что установку такого объекта необходимо также согласовать с муниципальными депутатами того района, где заявитель предложит поставить скульптуру. «Надо, чтобы это подтвердили и депутаты местных управ, и заявитель имел финансовые возможности для реализации этого всего, не говоря уже об исторической памяти», — сказал И. Воскресенский.
Он уточнил, что в настоящее время заявки на размещение в городе соответствующей скульптуры не поступало.
Ранее в СМИ сообщалось, что в центре украинского города Днепра планируют установить двухметровую статую Ждуна. Отмечалось, что информацию об этом подтвердил мэр города Борис Филатов.
Кроме того, в Роспатент подана заявка на регистрацию бренда «Ждун», с изображением которого планируют начать выпускать игрушки.
Художница Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года. В январе 2017 года изображение этой скульптуры, названной «Ждуном», стало популярным мемом в российском интернете.