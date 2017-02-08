В комиссии по монументальному искусству готовы рассмотреть заявку на установку в Москве памятника Ждуну

«Мы любое обращение — да, рассмотрим. Но дело не просто в заявке, дело в ответственности за дальнейшие события. Мало заявить, что я хочу что-то такое. Во-первых, Москва это не место для частных размещений объектов. Это общегородское пространство. Поэтому все решения по тому или иному памятнику связаны с возможностью и желанием города, его жителей иметь на этой территории некое художественное произведение. Интернет-герой (мем Ждун — прим. Агентства “Москва”) должен связывать свое место пребывания с определенными участками города, территориям, соответствующим его духовным качествам», — сказал Воскресенский.

Вокруг шум: что за Ждун и кто его создал

Кроме того, глава комиссии отметил, что установку такого объекта необходимо также согласовать с муниципальными депутатами того района, где заявитель предложит поставить скульптуру. «Надо, чтобы это подтвердили и депутаты местных управ, и заявитель имел финансовые возможности для реализации этого всего, не говоря уже об исторической памяти», — сказал И. Воскресенский.

Он уточнил, что в настоящее время заявки на размещение в городе соответствующей скульптуры не поступало.

Ранее в СМИ сообщалось, что в центре украинского города Днепра планируют установить двухметровую статую Ждуна. Отмечалось, что информацию об этом подтвердил мэр города Борис Филатов.

Кроме того, в Роспатент подана заявка на регистрацию бренда «Ждун», с изображением которого планируют начать выпускать игрушки.

Художница Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года. В январе 2017 года изображение этой скульптуры, названной «Ждуном», стало популярным мемом в российском интернете.