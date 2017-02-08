Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Власти упростят сдачу жилья в аренду
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Путин готовится к выходу к Атлантическому океану – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
9Колесница для королевских похорон
12:15 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

В комиссии по монументальному искусству готовы рассмотреть заявку на установку в Москве памятника Ждуну

В столичной комиссии по монументальному искусству готовы рассмотреть заявку на установку в Москве памятника интернет-мему Ждуну, если соответствующая инициатива будет подкреплена финансовыми обязательствами и поддержкой горожан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ее председатель Игорь Воскресенский.

«Мы любое обращение — да, рассмотрим. Но дело не просто в заявке, дело в ответственности за дальнейшие события. Мало заявить, что я хочу что-то такое. Во-первых, Москва это не место для частных размещений объектов. Это общегородское пространство. Поэтому все решения по тому или иному памятнику связаны с возможностью и желанием города, его жителей иметь на этой территории некое художественное произведение. Интернет-герой (мем Ждун — прим. Агентства “Москва”) должен связывать свое место пребывания с определенными участками города, территориям, соответствующим его духовным качествам», — сказал Воскресенский.

Читайте также
Вокруг шум: что за Ждун и кто его создал

Кроме того, глава комиссии отметил, что установку такого объекта необходимо также согласовать с муниципальными депутатами того района, где заявитель предложит поставить скульптуру. «Надо, чтобы это подтвердили и депутаты местных управ, и заявитель имел финансовые возможности для реализации этого всего, не говоря уже об исторической памяти», — сказал И. Воскресенский.

Он уточнил, что в настоящее время заявки на размещение в городе соответствующей скульптуры не поступало.

Ранее в СМИ сообщалось, что в центре украинского города Днепра планируют установить двухметровую статую Ждуна. Отмечалось, что информацию об этом подтвердил мэр города Борис Филатов.

Кроме того, в Роспатент подана заявка на регистрацию бренда «Ждун», с изображением которого планируют начать выпускать игрушки.

Художница Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года. В январе 2017 года изображение этой скульптуры, названной «Ждуном», стало популярным мемом в российском интернете.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ждун захватил социальные сети
© Ньюстюб
О.Голодец: В России четвертый год подряд сохраняется положительный прирост населения
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД отчиталось о задержании хакеров, укравших миллиард рублей
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Песков: угрозы режиссеру «Матильды» недопустимы
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Комнаты в коммуналках почти перестали покупать
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь