В краснодарском фонде капремонта снова сменился руководитель
НКО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» возглавит Андрей Аксенов.
НКО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» возглавит Андрей Аксенов.
Накануне Андрей Аксенов был представлен депутатам Законодательного собрания Краснодарского края во время заседания одного из комитетов ЗСК. Ранее 34-летний Аксенов работал заместителем руководителя департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края, был председателем правления Крайинвестбанка.
И.о.генерального директора фонда капремонта Дмитрий Фабрикант останется работать в фонде в должности заместителя руководителя.
В самом фонде пока не комментируют смену руководства.
О скандальной ситуации вокруг краснодарского фонда капремонта неоднократно писал «Югополис». Так его бывший руководитель Елена Березницкая дважды не сдала тест на профпригодность. Она не смогла ответить на вопросы, связанные с непосредственной деятельностью возглавляемого ею фонда. После этого Березницкую понизили до должности заместителя генерального директора фонда. А затем завели на нее несколько уголовных дел, которые уже переданы в суд.
В феврале прошлого года временно исполняющим обязанности генерального директора фонда был назначен Владимир Шуляренко. Затем его сменил Дмитрий Фабрикант.
Кроме того, ОНФ заявил, что зарплата сотрудников Краснодарского фонда капремонта на 54% выше средней по региону.
При этом собираемость взносов на капремонт в Краснодарском крае остается низкой. По информации регионального оператора, среднекраевой уровень собираемости взносов составляет чуть более 50%.