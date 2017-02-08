В краснодарском фонде капремонта снова сменился руководитель

Накануне Андрей Аксенов был представлен депутатам Законодательного собрания Краснодарского края во время заседания одного из комитетов ЗСК. Ранее 34-летний Аксенов работал заместителем руководителя департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края, был председателем правления Крайинвестбанка.

И.о.генерального директора фонда капремонта Дмитрий Фабрикант останется работать в фонде в должности заместителя руководителя.

В самом фонде пока не комментируют смену руководства.

О скандальной ситуации вокруг краснодарского фонда капремонта неоднократно писал «Югополис». Так его бывший руководитель Елена Березницкая дважды не сдала тест на профпригодность. Она не смогла ответить на вопросы, связанные с непосредственной деятельностью возглавляемого ею фонда. После этого Березницкую понизили до должности заместителя генерального директора фонда. А затем завели на нее несколько уголовных дел, которые уже переданы в суд.

В феврале прошлого года временно исполняющим обязанности генерального директора фонда был назначен Владимир Шуляренко. Затем его сменил Дмитрий Фабрикант.

Кроме того, ОНФ заявил, что зарплата сотрудников Краснодарского фонда капремонта на 54% выше средней по региону.

При этом собираемость взносов на капремонт в Краснодарском крае остается низкой. По информации регионального оператора, среднекраевой уровень собираемости взносов составляет чуть более 50%.