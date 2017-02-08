Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
По поводу подростковой игры "Беги или умри" бьют тревогу
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Иран обещает Америке «дождь из ракет» в наказание за ошибку – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
10:16 (мск), источник: ИА REGNUM

В Восточном ВО начались учения подразделений реактивной артиллерии

В учении принимают участие более 2500 военнослужащих и около 500 единиц техники.

Сегодня, 8 февраля, на полигонах Восточного военного округа (ВВО) начались тактико-специальные учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии округа. Основной целью тактико-специальных занятий является проверка слаженности действий подразделений реактивной артиллерии общевойсковых объединений ВВО, сообщили в Минобороны РФ.

На полигоны и учебно-тренировочные комплексы округа, дислоцированные в Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной области выдвинулось более 2500 военнослужащих и около 500 единиц техники.

В рамках полевого выхода артиллеристы выполнят учебно-боевые задачи по совершенствованию навыков применения реактивной артиллерии в различной тактической обстановке.

Кроме того, будут выполнены боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г», поступивших на вооружение в 2016 году.

Практические занятия в полевых условиях проходят в рамках боевой подготовки войск и направлены на повышение профессионального уровня артиллеристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Восточном военном округе (ВВО) стартовали межвидовые командно-штабные учения на местности по противодействию условным террористам. Основная фаза учений, приоритетной целью которых является противодействие терроризму, состоится на территории Сахалинской области. Учения продлятся до 11 февраля. Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также пять внезапных проверок боеготовности войск.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД задержало группу хакеров по делу о краже более 1 млрд рублей
Россияне стали активнее искать авиабилеты в США
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
71-летний актер из «Санта-Барбары» скончался от рака После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь