В Восточном ВО начались учения подразделений реактивной артиллерии

Сегодня, 8 февраля, на полигонах Восточного военного округа (ВВО) начались тактико-специальные учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии округа. Основной целью тактико-специальных занятий является проверка слаженности действий подразделений реактивной артиллерии общевойсковых объединений ВВО, сообщили в Минобороны РФ.

На полигоны и учебно-тренировочные комплексы округа, дислоцированные в Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной области выдвинулось более 2500 военнослужащих и около 500 единиц техники.

В рамках полевого выхода артиллеристы выполнят учебно-боевые задачи по совершенствованию навыков применения реактивной артиллерии в различной тактической обстановке.

Кроме того, будут выполнены боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г», поступивших на вооружение в 2016 году.

Практические занятия в полевых условиях проходят в рамках боевой подготовки войск и направлены на повышение профессионального уровня артиллеристов.