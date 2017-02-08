Президент Румынии: Страна находится в кризисе и нуждается в новом правительстве
Президент охваченной протестами Румынии Клаус Йоханнис объявил парламентариям, что страна находится в «полноценном» политическом кризисе.
Президент охваченной протестами Румынии Клаус Йоханнис объявил парламентариям, что страна находится в «полноценном» политическом кризисе.
Его выступление законодатели встретили криками «Позор!», пишет rosbalt.ru со ссылкой на Associated Press.
По словам главы государства, страна нуждается в «прозрачном» правительстве, «которое работает предсказуемо при свете дня, а не ночью украдкой».
Заявление прозвучало в то время как сотни тысяч протестующих на улицах Бухареста потребовали отставки правительства после скандальных поправок в Конституцию. Йоханнис добавил, что большинство румын теперь полагают, что их государство развивается в неверном направлении.
Протесты в Румынии не стихают уже несколько дней, и стали беспрецедентными за последние 25 лет. Народное возмущение вызвали поправки в конституцию, предоставляющие амнистию осужденным за коррупцию. Несмотря на отмену данного постановления, уличные протесты продолжаются.