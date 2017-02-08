Гиви был взорван в собственном кабинете в Донецке

«В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте», — сказал источник. Он не исключил, что теракт мог быть организован Киевом в связи с «активным участием Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации».

«Он в последние дни вместе со своим батальоном оборонял Донецк, участвуя в боестолкновениях на авдеевском направлении», — сказал источник.

По данным министерства обороны ДНР, теракт произошел примерно в 6 утра. «Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона “Сомали” полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса», — заявил журналистам представитель военного ведомства республики.

В прокуратуре ДНР, в свою очередь, заявили, что теракт, унесший жизнь Толстых, был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.

«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) — звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы», — сказал «Интерфаксу» представитель прокуратуры.

По его словам, правоохранители ДНР «по горячим следам» вышли на предполагаемых исполнителей.