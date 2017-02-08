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10:12 (мск), источник: Newslab.ru

Дорожных чиновников обвинили в многократных приписках в отчетах об уборке улиц

Общественники уличили департамент горхозяйства в увеличении количества техники в отчетах более чем в 6 раз. Об этом 8 февраля сообщили представители краевого отделения общественной организации Федерация автомобилистов России.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 19 октября на официальном сайте мэрии появилось сообщение, растиражированное в СМИ, о том, что в предыдущие сутки на улицах города работали 166 специальных машин, убиравших снег с дорог и тротуаров. По данным чиновников, они использовали 312 тысяч кубометров песчано-соляной смеси и очистили 749 км улично-дорожной сети.

Жители города, как всегда, в приведенных цифрах засомневались, отмечая, что за несколько снежных дней видели на улицах мало техники. Журналисты и общественники обратили внимание на то, что указанное количество использованной для подсыпки смеси очень велико, но в мэрии это объяснили технической ошибкой, поменяв информацию на сайте: сейчас там указано 320 куб. метров.

Проверку по данному факту провела прокуратура города, и оказалось, что даже после устранения ошибки, как считают в ведомстве, цифры остались завышенными. Так, 18 октября в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие» вывело на улицы 13 единиц техники, которая рассыпала 44 куб. метров песчано-соляной смеси, ДРСП Ленинского района выставило на работы 5 единиц техники и рассыпала 29,67 куб. метров, ДРСП «Левобережное» задействовало 5 ед. техники, которые распределили в общей сложности 13,7 куб. метров смеси, ДРСП Свердловского района — 3 единицы техники, которые раскидали на дорогах 17,7 куб. метров смеси. Таким образом, вместо 166 единиц техники в сумме выходит 26, а объем рассыпанной смеси — 105 куб. метров.

«Таким образом, доводы о несоответствии информации СМИ фактическим данным нашли подтверждение. По результатам проверки прокуратурой города внесено представление об устранении нарушения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. Также сообщаю, что прокуратурой города в настоящее время проводится проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию, в том числе по очистке, автомобильных дорог города», — говорится в письме за подписью городского прокурора Александра Лейзенберга.

Проверку проводит и Контрольно-счетная палата Красноярска.

Напомним, в прошлом году глава города уже обещал штрафовать подрядчиков, присылающих отчеты о работе, которая фактически не выполнена. В департаменте городского хозяйства пообещали дать комментарий по этому поводу позднее.

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