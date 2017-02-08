Максим Решетников намерен заняться пермским здравоохранением

«Никаких кадровых решений пока не принято, — отметили в пресс-службе. — Новому губернатору нужно какое-то время, чтобы освоиться и вникнуть в суть происходящих в крае вещей. Что касается советников губернатора Ольги Антипиной и Анатолия Маховикова, то у них был подписан контракт с действующим губернатором, поэтому, когда он был отправлен в отставку, они, согласно регламенту, ушли вместе со своим работодателем».

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе правительства края, в первую очередь, Максим Решетников обозначил перед чиновниками проблему прикамского здравоохранения. По всей видимости, именно эта отрасль в ближайшее время будет находиться под пристальным оком главы региона.

Отметим, что бывший сити-менеджер Перми, отправленный на повышение в краевой кабмин, где занимал посты первого заместителя председателя правительства — министра территориального развития, руководителя администрации губернатора, а в последнее время советника главы региона, Анатолий Маховиков сообщил прессе, что со вторника, 7 февраля, он официально безработный.

Ольга Антипина, лишившаяся в ходе административной реформы Виктора Басаргина должности министра финансов и ставшая советником главы региона, также осталась без работы, но надеется, что ей найдётся место в новом кабинете министров.

«Я работала в краевом министерстве финансов, когда Максим Геннадьевич Решетников пришёл работать в главное управление экономики. Уже тогда было видно, что это неординарный человек, который умеет ставить цели и добиваться их, человек, который умеет организовать команду и её мотивировать. Я думаю, что это одно из лучших решений, которое было принято на федеральном уровне — назначение его на пост главы Пермского края. В Пермском крае найдётся много желающих, чтобы ему помочь. Если меня пригласят в его команду, то я отказываться не буду. Я глубоко заинтересована в этом сотрудничестве», — рассказала Ольга Антипина.

Отметим, что перед уходом в отставку Виктор Басаргин, самолично возглавлявший последние пару недель краевой кабмин, назначил врио председателя правительства Пермского края своего вице-губернатора Владимира Рыбакина. Меньше дня пробыл в этой должности Владимир Ильич, прежде чем новый глава региона Максим Решетников объявил, что сам будет исполнять обязанности премьер-министра. Владимир Рыбакин вернулся в кабинет вице-премьера. Отметим, что в уставе Пермского края прописано, что председателем правительства может быть как отдельно назначенный человек, так и сам губернатор.

Кроме того, приставки и. о. в минувший понедельник лишился министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников.