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11:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Общество больше всего интересует взяточничество: глава самарского СУ СКР

В 2016 году в Самарском регионе возбуждено 69 уголовных дел по фактам получения и 98 дел — по фактам дачи взяток.

В 2016 году в Самарской области было расследовано 41 преступление коррупционной направленности в отношении 12 служащих органов местного самоуправления, в совершении 27 преступлений обвинялись 15 сотрудников регионального Минздрава. 11 служащих государственных, муниципальных учреждений и предприятий привлекались за совершение 15 преступлений. В коррупции оказались замешаны и сотрудники правоохранительных органов. В отношении 17 сотрудников полиции расследовано 27 преступлений. Под следствие также попали 10 служащих органов Минюста и трое сотрудников МЧС. Такие данные привел руководитель следственного управления СКР по Самарской области Валерий Самодайкин газете «Волжская коммуна».

По словам Валерия Самодайкина, «общество, наверное, больше всего интересует взяточничество». В 2016 году было возбуждено 69 уголовных дел по фактам получения и 98 дел — по фактам дачи взяток. К уголовной ответственности привлекали и посредников во взяточничестве — таких уголовных дел было возбуждено 27, а в отношении должностных лиц, совершивших служебный подлог, — 42 уголовных дела.

«По коррупционным преступлениям можно выделить уголовные дела в отношении сотрудников Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Антона Скоротовича и Александра Степанова, обвиняемых в мошенничестве; в отношении начальника отдела ГУ военного комиссариата Самарской области по Тольятти Игоря Попова и его пособника, депутата Владимира Сюсина, обвиняемых во взяточничестве; в отношении управляющего ООО “Самарский ИТЦ” Александра Нильского и его пособника Сергея Вершкова, обвиняемых в коммерческом подкупе», — сообщил глава СУ СКР региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году по сравнению с 2014-м средняя сумма взятки, вымогаемая самарским чиновником, выросла с 44 тыс. рублей до 313 тыс. рублей. Такую информацию озвучил в мае 2016 года замруководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Игорь Габец.

К Международному дню борьбы с коррупцией СУ СКР по Самарской области предоставило краткий отчет. 12 декабря 2016 года ведомство разместило информацию о том, что наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в 2016-м возбуждено в Автозаводском районе Тольятти — 37, в Красноглинском районе Самары — 20, в Промышленном районе областного центра — 5. В Советском районе — 27, Красноярском — 23, Ленинском — 20. Менее 10 уголовных дел возбуждено в Центральном районе, в Шенталинском — 9, в Сызрани — 8, в Жигулевске — 8, в Чапаевске — 8, Безенчукском районе — 4, Богатовском — 1.

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