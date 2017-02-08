Евгений Куйвашев обсудил с главами муниципалитетов планы развития на этот год

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал проект строительства газопровода среднего давления до микрорайона Северный в Верхнем Тагиле и дал поручение правительству и муниципальным властям уже в этом году обеспечить финансирование и выполнение всех работ на этом объекте. Речь об этом шла на рабочей встрече губернатора с главой городского округа Сергеем Калининым.

Верхний Тагил в 2018 году отметит 300-летие. С 2013 года в муниципалитете реализуется программа подготовки к юбилейной дате: ведется строительство и реконструкция социальных объектов города, финансируемая по государственным программам Свердловской области.

Сергей Калинин на встрече обратился к главе региона с просьбой поддержать проект строительства газопровода до Северного, а также проект, предполагающий благоустройство дворовых территорий в 20 квартале городского округа. Евгений Куйвашев принял положительное решение по обоим вопросам.

Также Евгений Куйвашев провел рабочие встречи с главой Каменска-Уральского Алексеем Шмыковым и главой Новолялинского городского округа Сергеем Бондаренко. Алексей Шмыков доложил губернатору о том, что общий объем инвестиций в муниципалитете в 2016 году, по предварительным данным, составил 24 млрд руб. В 2017 году только инвестиции Каменск-Уральского металлургического завода, по данным главы города, составят 4,7 млрд руб.

«Основная задача, которая сегодня стоит перед нами, это ремонт дорог. В последний раз дороги капитально ремонтировались в городе 15 лет назад. При этом у нас промышленный город, и большой трафик автотранспорта к нашим предприятиям разрушает покрытие. Дороги требуют должного внимания», — отметил Алексей Шмыков.

Губернатор Евгений Куйвашев и глава Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко обсудили вопросы реализации двух проектов, имеющих большое значение для муниципалитета: строительство детского сада на 150 мест и капитальный ремонт дорог.

Глава региона одобрил проект строительства детского дошкольного учреждения, ввод в эксплуатацию которого позволит прекратить использование сразу трех старых помещений с печным отоплением, в которых сегодня расположены детские сады Новой Ляли. По словам Сергея Бондаренко, новый детсад предполагается построить рядом с уже существующей газовой котельной. Стоимость проекта составляет 134 млн руб, 50 из которых будет выделено муниципалитету уже в этом году. Также принято решение о выделении в течение двух лет — 2017 и 2018 годов — необходимых средств на замену асфальтового полотна в Новой Ляле.