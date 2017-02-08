Командующий войсками ЮВО проверяет соединения и воинские части ЧФ в Крыму
8 февраля.
8 февраля.
«В ходе инспекционной поездки командующий войсками округа посетит ряд флотских объектов, проведет рабочее совещание с руководителями судоремонтных предприятий региона по организации оперативного восстановления технической готовности кораблей после выполнения задач в море», — говорится в сообщении.
По данным
«Особое внимание в ходе работы командующий войсками ЮВО уделит вопросам поддержания необходимого уровня боеготовности сил межвидовой группировки в Крыму, готовности кораблей и судов к выполнению задач в ближней и дальней морских зонах», — подчеркивается в сообщении.