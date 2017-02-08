Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как уместиться в «однушке» с ребенком: зонируем пространство
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Арестованные оперативники МВД оказались связаны с громким делом
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Иран обещает Америке «дождь из ракет» в наказание за ошибку – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
10:44 (мск), источник: Интерфакс

Командующий войсками ЮВО проверяет соединения и воинские части ЧФ в Крыму

8 февраля. Interfax-Russia.ru — Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников начал рабочую поездку в соединения и воинские части Черноморского флота (ЧФ), дислоцированные в Крыму, сообщили «Интерфаксу-АВН» в среду в пресс-службе ЮВО.

«В ходе инспекционной поездки командующий войсками округа посетит ряд флотских объектов, проведет рабочее совещание с руководителями судоремонтных предприятий региона по организации оперативного восстановления технической готовности кораблей после выполнения задач в море», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, А. Дворников ознакомится с ходом строительства нового военного городка для личного состава отряда противоподводно-диверсионных сил и средств главной базы флота, а также проинспектирует отдельную бригаду морской пехоты ЧФ и организацию боевой подготовки на полигонах.

«Особое внимание в ходе работы командующий войсками ЮВО уделит вопросам поддержания необходимого уровня боеготовности сил межвидовой группировки в Крыму, готовности кораблей и судов к выполнению задач в ближней и дальней морских зонах», — подчеркивается в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Крыму может появиться подводный дом
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД задержало группу хакеров по делу о краже более 1 млрд рублей
Россияне стали активнее искать авиабилеты в США
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
71-летний актер из «Санта-Барбары» скончался от рака После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь