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10:53 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцев призвали ежедневно повторять «антикоррупционную мантру»

Заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев призвал казахстанцев проявлять нулевую терпимость к коррупции и ежедневно повторять «антикоррупционную мантру», сообщает Sputnik Казахстан.

Источник: Nur.kz

«Несколько лет назад коррупция находилась среди проблем развития страны. В настоящее время на первый план вышли проблемы замедления экономического роста, снижения конкурентоспособности и девальвации. Сегодня нашей главной задачей является радикальное сокращение бытовой коррупции.

Именно поэтому роль сильного гражданского общества сложно переоценить, ведь оно должно стать драйвером этой работы. А принцип «не брать и не давать взяток» должен стать чуть ли ни ежедневной мантрой каждого казахстанца, — сказал Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам 2016 года.

Он добавил, что по результатам социологического исследования, проведенного институтом общественного мнения, реформа в области противодействия коррупции и государственной службы позитивно воспринята населением, что обусловлено повышением доверия к антикоррупционной политике государства.

По аналогии с практикой Гонконга нами в ближайшее время предлагается работать по принципу «От двери к двери», охватывая все население страны.

Уже достигнута договоренность с компанией «Астана-ЕРЦ» о направлении жителям столицы антикоррупционных буклетов, прикрепленных к коммунальным счетам, что позволит охватить более 250 тысяч квартир.

«До конца первого квартала мы распространим эту практику во всех регионах страны, — сказал зампредседателя агентства.

Также, по его словам, предстоит большая работа по повышению имиджа и авторитета государственного служащего Казахстана, так как в СМИ и интернете практически не найти позитивных материалов о работниках госаппарата.

Напомним, Шпекбаев предложил наказывать руководителей госорганов за коррупционные преступления своих подчиненных.

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