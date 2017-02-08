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11:37 (мск), источник: УНИАН

К блокаде «Л/ДНР» присоединились бойцы ВСУ — нардеп

30 бойцов ВСУ взяли отпуск и решили присоединиться к участникам блокады оккупированного Донбасса.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написал участник блокады «Л/ДНР», нардеп Семен Семенченко.

По его словам, бойцы ВСУ только что приехали на базу штаба блокады.

«Разбудили, напустили мороза, сейчас ищем, где разместить, а нам звонят и говорят, что с разных концов фронта и тыла едут к нам еще!» — утверждает нардеп.

Ранее участники блокады «Л/ДНР» заявили, что планируют создать вооруженные посты.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Бахмуте, которые выступают против торговли «Л/ДНР».

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