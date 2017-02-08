Виктор Назаров сегодня проводит рабочий день в Большеуковском районе

Там губернатор посетит животноводческие и производственные предприятия, проверит предприятия социальной сферы и встретится с жителями.

Большеуковский район специализируется на мясном животноводстве и именно там разводят коров особой породы — герефордов. Их ценят за отличное качество мяса, которое ещё именуется мраморной говядиной.

Еще одно из предприятий закупили редкую породу венгерской Мангалицы — знаменитых свиней, из мяса которых готовят традиционный высококлассный хамон. В будущем директор фермы планирует разводить маралов и буйволов. Однако, общая проблема для всех большеуковских животноводческих ферм — отсутствие в районе промышленного убоя.

Местным производителям приходится продавать скот в живом весе, теряя в прибыли и рентабельности.

Губернатор пообещал, что поручит Минсельхозу области проработать вопрос оказания целевой поддержки в решении этой задачи.