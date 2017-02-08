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11:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область заключит соглашение о сотрудничестве с Российским детским фондом

Документ позволит реализовать еще больше программ на территории региона.

Воронежская область подпишет соглашение о сотрудничестве с Российским детским фондом, которое позволит реализовать еще больше программ на территории региона. Решение было принято на встрече губернатора Алексея Гордеева с главой Российского детского фонда Альбертом Лихановым во вторник, 7 февраля.

Участники встречи обсудили и реализацию на территории Воронежской области общероссийской долгосрочной благотворительной программы «Детский туберкулез». В ее основе лежит одноименный независимый доклад, подготовленный и опубликованный Российским детским фондом в 2011 году, сообщил пресс-центр облправительства. Программа предполагает адресную помощь учреждениям, занимающимся профилактикой и лечением детского туберкулеза. По словам Альберта Лиханова, планируется рассмотреть возможность помощи детскому туберкулезному санаторию Воронежской области.

Российский детский фонд был создан 14 октября 1987 года и сначала назывался Советский детский фонд имени Ленина. Одновременно были образованы филиалы во всех регионах Российской Федерации и союзных республиках.

Основные цели фонда — благотворительная помощь детям и малоимущим семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, организация семейных детских домов.

Справка РИА «Воронеж»

В мае 2015 года Российский детский фонд помог собрать деньги на лечение больного ДЦП 11-летнего воронежца Дениса Красникова. Представители фонда выступали в Воронеже перед зрителями Театра оперы и балета, Театра драмы имени Кольцова, Театра кукол «Шут» и Театра юного зрителя, а в фойе учреждений стояли копилки для денежных пожертвований.

В июне 2016 года фонд провел праздничную программу для воспитанников воронежских интернатов, детей из неблагополучных семей.

В сентябре 2016 года Российский детфонд предложил установить мемориальную доску народному учителю СССР Марии Картавцевой на фасаде гимназии № 9 (улица Минская, 23). Благотворительная организация возьмет финансовые расходы на себя. Планируется, что доска появится к 1 сентября 2017 года.

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