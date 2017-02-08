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12:23 (мск), источник: Капитал

Гройсман и Кононенко не поделили «Укрзализныцю»

В команде президента назревает серьезное противостояние. Решение премьер-министра Владимира Гройсмана вывести госпредприятие «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры и подчинить его правительству, передав управление госкомпанией Министерству экономического развития и торговли, не нашло поддержки у руководства парламентской фракции БПП и ее неформального лидера Игоря Кононенко.

Источник: Капитал

Его команда стала на сторону главы Мининфраструктуры Владимира Омельяна, который сейчас публично конфликтует с премьером. Руководство БПП пообещало министру, что фракция не будет голосовать за его отставку, если такой вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента. Это фактически гарантирует Омельяну сохранение должности.

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В свою очередь фракция «Народный фронт», по квоте которой Омельян и получил министерский портфель, пока дистанцировалась от конфликта своего выдвиженца с главой правительства. Пока что ни Кононенко, ни его соратники по фракции БПП открыто не выступают против премьера. Но и без них есть, кому говорить об отставке Владимира Гройсмана. Речь идет о лидере «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая открыто заявила, что пора менять действующий состав Кабинета министров. Возможность сделать это парламент получит 14 апреля, когда у правительства закончится годичный иммунитет от отставки.

Знакомство

«Владимир Омельян никогда бы не пошел против Гройсмана, если бы не был уверен, что за его отставку не проголосуют 140 депутатов от БПП. Мы дали ему такую уверенность», — рассказал изданию влиятельный депутат от БПП, близкий к первому заместителю главы этой фракции Игорю Кононенко.

В команде друга президента неофициально подтверждают, что поддерживают главу Мининфраструктуры. Якобы именно эта поддержка позволила Омельяну год назад занять кресло министра. Как известно при формировании кабинета Владимира Гройсмана должность главы Мининфраструктуры и еще пять портфелей отошли «Народному фронту».

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«Они (НФ, — ред.) тогда предложили на эту должность Валерия Лунченко. Но его кандидатура не имела шансов пройти согласование в посольстве США. Тогда мы предложили Омеляна, они не возражали, но согласились внести его только при условии, что его первым замом будет Кравцов (Евгений Кравцов, первый замминистра инфраструктуры, — ред.)», — рассказывает собеседник в окружении Кононенко.

Омельян уверяет — к его отношению руководство БПП отношения не имеет. Он заявляет, что познакомился с Игорем Кононено летом прошлого года, когда министр искал поддержки парламентариев по вопросам создания дорожного фонда и децентрализации Укравтодора.

Отрицает Омельян и факт того, что Кононенко и его команда влияют на работу его министерства. «У меня нет с ними (руководством БПП, — ред.) никаких договоренностей. Я ориентируюсь на позицию «Народного фронта», — заверяет Омельян. Тем не менее, ранее в интервью УНИАН он рассказал, что именно первый замглавы фракции БПП познакомил его со Славомиром Новаком, который в октябре 2016 года, по предложению министра, был назначен главой «Укравтодора».

«Это был Игорь Кононенко, история очень простая. Как-то мы с ним общались по поводу дорожной сферы, поскольку я стараюсь подходить к каждому депутату, чтобы донести, что Украине необходимо финансирование дорог. И он сообщил, что имеет на примете хорошего человека, которого можно рассмотреть советником по вопросам автодорожного хозяйства, Я с ним познакомился, и поскольку, в то время была ваканта должность руководителя “Укравтодора” — предложил его на эту должность. На самом деле, я счаслив, потому что, имея тот список людей, которые претендовали на должность руководитя “Укравтодора”, и сравнивая их с Новаком — это небо и земля. Небо — это Новак», — сказал Омельян. Игорь Кононенко не нашел времени пообщаться с изданием по этому вопросу.

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«Народный фронт», по квоте которого Омельян стал министром инфраструктуры, не спешит вступиться за него в конфликте с Гройсманом. Так, собеседники издания в Кабмине утверждают, что три недели назад, на заседании правительства, где у Омельяна произошла перепалка с Гройсманом по поводу его решения переподчинить «Укрзализныцю» МЭРТ, Арсен Аваков — наиболее влиятельный представитель НФ в Кабмине, в конфликт не включился и молча наблюдал за происходящим.

«Это не конфликт Омельян — Балчун. Это, скорее, конфликт АП и Гройсмана, — говорит собеседник в НФ. — Кто-то получил влияние на министра. Вернее, он нашел это влияние. И этот кто-то — не мы».

С депутатами от НФ и экс-премьером Арсением Яценюком Омельян смог пообщаться только в этот понедельник, 6 февраля. Он подробно проинформировал депутатов и экс-главу правительства Арсения Яценюка, как, по его мнению, обстоят дела в «Укрзализныце». По итогам заседания фракции, депутаты решили, что займутся проверкой работы этого госпредприятия и поддержали Омельяна.

Новый тандем

«Укрзализныця» — не единственное госпредприятие, которое Владимир Гройсман пытается переподчинить правительству. Осенью прошлого года Кабмин усилил свой контроль над еще одной госкомпанией — НАК «Нафтогаз Украины». Это произошло после того, как неожиданно МЭРТ, которое на тот момент управляло этим госактивом, переподчинило себе напрямую «дочку» НАК — оператора украинской ГТС — «Укртрансгаз». Тогда МЭРТ внес изменения в устав НАК «Нафтогаз Украины» и расширил полномочия высшего органа компании — общего собрания акционеров. Изменения предполагали, что собрание будет решать вопросы «управления оператором ГТС, избрания глав, членов набсовета и правления оператора ГТС». 100% акций компании владеет государство, а управлял ими — МЭРТ.

Такое решение вызвало резкую реакцию со стороны председателя правления НАКа Андрея Коболева, которого МЭРТ по сути лишил тогда возможности контролировать деятельность «Укртрансгаза». Ведь до этого 100% акций ГТС находились в управлении «Нафтогаза». Тогда Коболев развил мощную информационную кампанию, и в итоге через несколько дней Гройсман вмешался в конфликт МЭРТ и «Нафтогаз Украины», приняв «вынужденное решение» переподчинить НАК правительству напрямую. В обоих случаях — переподчинения «Укртрансгаза» и «Укрзализныци», — правительство получило прямой контроль над этими госактивами через первого вице-премьера Степана Кубива.

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История о том, благодаря кому Кубив попал в правительство, известна не до конца. По одной версии его кандидатуру внес лично Петр Порошенко, который тем самым «рассчитался» с ним за добровольный уход в 2014 году с должности главы Нацбанка, что позволило президенту предложить парламенту назначить на его место Валерию Гонтареву. По другой, версии, на переговорах по формированию Кабмина отправить Кубива в правительство предложил отправить Юрий Луценко, который в то время был главой парламентской фракции БПП. Нынешний первый вице-премьер, до перехода в правительство был народным депутатом БПП и представителем президента в парламенте. Как бы там ни было, сейчас Кубив действует в связке с Гройсманом.

Впрочем, Кубиву не впервой менять команды. До 2014 года он был соратником Арсения Яценюка, строил вместе с ним партию «Фронт змин», а затем, вместе с экс-премьером, перешел в «Батькивщину», благодаря которой возглавил Нацбанк после Революции Достоинства.

Превентивный удар

В команде президента, попытку Гройсмана переподчинить «Укрзализныцю» не одобрили. «Кабмин немного заигрался. Сегодня он хочет забрать себе “Укрзализныцю”, завтра — Укравтодор, послезавтра еще что-то. Мы это не поддерживаем», — говорит изданию собеседник в окружении Игоря Кононенко.

В то же время он утверждает, что негласная поддержка Омельяна со стороны руководства БПП — отнюдь не начало войны с Гройсманом. Эта поддержка — намек премьеру, сигнал «не заплывать за буйки».

То, что Владимир Гройсман набирает политический вес и может действовать самостоятельно — факт. За почти год работы в должности премьера Владимир Гройсман (а до этого в качестве спикера) он не раз продемонстрировал способность собирать в парламенте голоса под необходимые правительству законы, действуя без чьей либо помощи. Например, он лично занимался сбором голосов депутатов при двух голосованиях за закон о госбюджете-2017. Правда, справедливости ради стоит сказать, что перед итоговым голосованием в Верховную Раду все равно приехал президент.

Далеко не все депутаты от БПП поддерживают Омеляна в его борьбе за сохранение влияния на УЗ. Так, на сторону главы этой госкомпании — Войцеха Балчуна — открыто встали народные депутаты, братья Ярослав и Богдан Дубневичи. И это объяснимо. Ранее, в интервью Омелян заявил: «Я, как политик и министр заявляю, что мне известно о влиянии политических сил на УЗ, в том числе в лице Ярослава Дубневича. Правда это или неправда должны выяснить правоохранительные органы, которым мы передали те факты, которые у нас есть, и еще раз обязательно передадим полностью».

Так что, если дело все же дойдет до голосования в парламенте отставки Омеляна, то, чтобы защитить своего негласного протеже, Игорю Кононенко придется не только соревноваться с Гройсманом за то, чтобы склонить депутатов на свою сторону, но и влиять на оппонентов министра в собственной фракции.

Падающего — подтолкни

Премьеру сейчас не с руки ссориться с депутатами президентской фракции, ведь через два месяца он лишится иммунитета от отставки, и Верховная Рада сможет поднять вопрос о его увольнении.

О том, что правительство нужно отправить в отставку, уже заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «Надо инициировать вопрос отставки непрофессионального, коррумпированного правительства Гройсмана, и сделать это как можно быстрее. Наша фракция будет инициировать подписание такого проекта постановления об отчете правительства, о выражении ему недоверия и об отставке правительства Гройсмана», — сказала Тимошенко 6 февраля на согласительном совете парламентских фракций. По информации издания, проект постановления уже написан и сейчас проводится его уточнение юристами «Батькивщины».

«По-моему всем очевидно, что правительство ведет антисоциальную политику, а Владимир Гройсман не справляется со своими обязанностями. Поэтому мы считаем, что он должен сам подать в отставку, либо же после окончания иммунитета правительства парламент его уволит», — заявил изданию народный депутат Игорь Луценко («Батькивщина»).

В то же время, источники во фракции в неофициальных беседах утверждают, что заявление про отставку правительства Юлия Тимошенко сделала не спонтанно. «Учитывая, что сейчас у Гройсмана конфликт с президентом, то появляются шансы, что он будет уволен. Вот мы и решили поднять эту тему», — заявил еще один депутат от «Батькивщины».

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