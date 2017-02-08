Гройсман и Кононенко не поделили «Укрзализныцю»

Источник: Капитал

Его команда стала на сторону главы Мининфраструктуры Владимира Омельяна, который сейчас публично конфликтует с премьером. Руководство БПП пообещало министру, что фракция не будет голосовать за его отставку, если такой вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента. Это фактически гарантирует Омельяну сохранение должности.

Читайте также Правительство изменило устав «Укрзализныци»: отныне все решения принимает Кабмин

В свою очередь фракция «Народный фронт», по квоте которой Омельян и получил министерский портфель, пока дистанцировалась от конфликта своего выдвиженца с главой правительства. Пока что ни Кононенко, ни его соратники по фракции БПП открыто не выступают против премьера. Но и без них есть, кому говорить об отставке Владимира Гройсмана. Речь идет о лидере «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая открыто заявила, что пора менять действующий состав Кабинета министров. Возможность сделать это парламент получит 14 апреля, когда у правительства закончится годичный иммунитет от отставки. Знакомство «Владимир Омельян никогда бы не пошел против Гройсмана, если бы не был уверен, что за его отставку не проголосуют 140 депутатов от БПП. Мы дали ему такую уверенность», — рассказал изданию влиятельный депутат от БПП, близкий к первому заместителю главы этой фракции Игорю Кононенко. В команде друга президента неофициально подтверждают, что поддерживают главу Мининфраструктуры. Якобы именно эта поддержка позволила Омельяну год назад занять кресло министра. Как известно при формировании кабинета Владимира Гройсмана должность главы Мининфраструктуры и еще пять портфелей отошли «Народному фронту».

«Они (НФ, — ред.) тогда предложили на эту должность Валерия Лунченко. Но его кандидатура не имела шансов пройти согласование в посольстве США. Тогда мы предложили Омеляна, они не возражали, но согласились внести его только при условии, что его первым замом будет Кравцов (Евгений Кравцов, первый замминистра инфраструктуры, — ред.)», — рассказывает собеседник в окружении Кононенко. Омельян уверяет — к его отношению руководство БПП отношения не имеет. Он заявляет, что познакомился с Игорем Кононено летом прошлого года, когда министр искал поддержки парламентариев по вопросам создания дорожного фонда и децентрализации Укравтодора. Отрицает Омельян и факт того, что Кононенко и его команда влияют на работу его министерства. «У меня нет с ними (руководством БПП, — ред.) никаких договоренностей. Я ориентируюсь на позицию «Народного фронта», — заверяет Омельян. Тем не менее, ранее в интервью УНИАН он рассказал, что именно первый замглавы фракции БПП познакомил его со Славомиром Новаком, который в октябре 2016 года, по предложению министра, был назначен главой «Укравтодора». «Это был Игорь Кононенко, история очень простая. Как-то мы с ним общались по поводу дорожной сферы, поскольку я стараюсь подходить к каждому депутату, чтобы донести, что Украине необходимо финансирование дорог. И он сообщил, что имеет на примете хорошего человека, которого можно рассмотреть советником по вопросам автодорожного хозяйства, Я с ним познакомился, и поскольку, в то время была ваканта должность руководителя “Укравтодора” — предложил его на эту должность. На самом деле, я счаслив, потому что, имея тот список людей, которые претендовали на должность руководитя “Укравтодора”, и сравнивая их с Новаком — это небо и земля. Небо — это Новак», — сказал Омельян. Игорь Кононенко не нашел времени пообщаться с изданием по этому вопросу.

Читайте также «Укрзализныця» запустит новые поезда в европейские города

«Народный фронт», по квоте которого Омельян стал министром инфраструктуры, не спешит вступиться за него в конфликте с Гройсманом. Так, собеседники издания в Кабмине утверждают, что три недели назад, на заседании правительства, где у Омельяна произошла перепалка с Гройсманом по поводу его решения переподчинить «Укрзализныцю» МЭРТ, Арсен Аваков — наиболее влиятельный представитель НФ в Кабмине, в конфликт не включился и молча наблюдал за происходящим. «Это не конфликт Омельян — Балчун. Это, скорее, конфликт АП и Гройсмана, — говорит собеседник в НФ. — Кто-то получил влияние на министра. Вернее, он нашел это влияние. И этот кто-то — не мы». С депутатами от НФ и экс-премьером Арсением Яценюком Омельян смог пообщаться только в этот понедельник, 6 февраля. Он подробно проинформировал депутатов и экс-главу правительства Арсения Яценюка, как, по его мнению, обстоят дела в «Укрзализныце». По итогам заседания фракции, депутаты решили, что займутся проверкой работы этого госпредприятия и поддержали Омельяна. Новый тандем «Укрзализныця» — не единственное госпредприятие, которое Владимир Гройсман пытается переподчинить правительству. Осенью прошлого года Кабмин усилил свой контроль над еще одной госкомпанией — НАК «Нафтогаз Украины». Это произошло после того, как неожиданно МЭРТ, которое на тот момент управляло этим госактивом, переподчинило себе напрямую «дочку» НАК — оператора украинской ГТС — «Укртрансгаз». Тогда МЭРТ внес изменения в устав НАК «Нафтогаз Украины» и расширил полномочия высшего органа компании — общего собрания акционеров. Изменения предполагали, что собрание будет решать вопросы «управления оператором ГТС, избрания глав, членов набсовета и правления оператора ГТС». 100% акций компании владеет государство, а управлял ими — МЭРТ. Такое решение вызвало резкую реакцию со стороны председателя правления НАКа Андрея Коболева, которого МЭРТ по сути лишил тогда возможности контролировать деятельность «Укртрансгаза». Ведь до этого 100% акций ГТС находились в управлении «Нафтогаза». Тогда Коболев развил мощную информационную кампанию, и в итоге через несколько дней Гройсман вмешался в конфликт МЭРТ и «Нафтогаз Украины», приняв «вынужденное решение» переподчинить НАК правительству напрямую. В обоих случаях — переподчинения «Укртрансгаза» и «Укрзализныци», — правительство получило прямой контроль над этими госактивами через первого вице-премьера Степана Кубива.

Читайте также НАБУ завершило расследование в отношении должностных лиц «Укрзализныци»