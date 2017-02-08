За 2 месяца до смерти Гиви продал квартиры и сбежал от Захарченко в Приднестровье

А вот о том, что Донецк для Гиви стал опасным, на своей странице в Facebook сообщил полковник РФ, экс-начальник службы безопасности президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), глава Регионального отделения Международного союза десантников России Валерий Гратов.

Гиви был убит примерно в 5.12 в результате взрыва. Он произошел в кабинете Гиви в Макеевке.

«Мои ребята из ПМР сообщили странную для меня новость — командир “Сомали” Миша Толстых (“Гиви”) вывез свою девушку в Приднестровье, а сам спешно продает свои 4 квартиры и гаражи в Донецке и Макеевке», — говорится в его сообщении.

Гратов отметил, что раньше не верил в конфликт Гиви с главарем «ДНР» Захарченко. «Но почему Миша так спешно пытается покинуть территорию Донецкой Народной Республики»?! — удивился он.

«Не ожидал я такого поворота, прошу “МГБ” принять меры по задержанию дезертира. Он подает плохой и не достойный пример остальным бойцам», — считает Гратов.

Ранее Гиви пообещал отомстить за убитого Моторолу (Арсения Павлова). При этом в «Сомали» считали, что после ликвидации Моторолы подобная участь в ближайшее время ждет и их командира.