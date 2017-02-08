Госдума проголосовала за бессрочную приватизацию жилья
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.
Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года.
Комитет Госдумы по
Ранее законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан — для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для
После заявления
По ней тут многие скучать будут.