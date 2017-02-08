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11:37 (мск), источник: Интерфакс

Госдума проголосовала за бессрочную приватизацию жилья

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года.

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Комитет Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству во вторник рекомендовал принять поправки о бессрочной приватизации. Технически их предполагалось внести в законопроект, который уже находится в Госдуме и ранее был принят палатой в первом чтении.

Ранее законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан — для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.

После заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева текст законопроекта был полностью изменен для того, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех граждан.

Комментарии
10
R
Интереса ради, сумеет ли уважаемый(ая) АБ, в какой-либо форме отметить своим циничным сарказмом и эту тему...
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эльшат мехтиев
Апперкот вроде как у нас "удар снизу вверх, по внутренней траектории". Скажи честно и просто, ты для каких целей её вырубить хочешь??))
По ней тут многие скучать будут.
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эльшат мехтиев
Грех был бы наживаться ещё и на том, что не вы, ГД, людям давали.
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