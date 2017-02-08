Максим Решетников провел первые кадровые перестановки в правительстве
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников произвел первые кадровые перестановки в правительстве.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников произвел первые кадровые перестановки в правительстве.
Как стало известно «Ъ», сегодня свой пост покинула
По данным источников «Ъ», близких к краевым властям, госпожу Абузярову сменит Елена Лопаева, ранее — замруководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, который возглавлял господин Решетников до своего назначения врио губернатора.
Источник в кабмине информацию о назначении госпожи Лопаевой
Елена Лопаева окончила Пермский госуниверситет, имеет два высших образования — экономическое и юридическое. Трудовую деятельность начинала в городе Соликамске, работала на заводе им. Дзержинского, в комитете по культуре и искусству администрации Перми и комитете социальной защиты населения администрации Пермской области, с 2013 года трудилась на разных должностях в правительстве Москвы.