Максим Решетников провел первые кадровые перестановки в правительстве

Как стало известно «Ъ», сегодня свой пост покинула вице-премьер — руководитель аппарата правительства края Елена Абузярова, считавшаяся одной из ближайших соратниц прежнего губернатора Виктора Басаргина.

По данным источников «Ъ», близких к краевым властям, госпожу Абузярову сменит Елена Лопаева, ранее — замруководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, который возглавлял господин Решетников до своего назначения врио губернатора.



Источник в кабмине информацию о назначении госпожи Лопаевой вице-премьером-руководителем аппарата правительства подтвердил, отметив, что к исполнению своих обязанностей она приступит с завтрашнего дня.



Елена Лопаева окончила Пермский госуниверситет, имеет два высших образования — экономическое и юридическое. Трудовую деятельность начинала в городе Соликамске, работала на заводе им. Дзержинского, в комитете по культуре и искусству администрации Перми и комитете социальной защиты населения администрации Пермской области, с 2013 года трудилась на разных должностях в правительстве Москвы.