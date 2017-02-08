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13:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Выдачу биометрических паспортов в МФЦ отложили

В связи с необходимостью упростить механизм взаимодействия госструктур.

Выдавать биометрические загранпаспорта в окнах многофункциональных центров будут позже. Старт услуг отложили до 1 января 2018 год, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Российскую газету».

По данным СМИ, такое решение было принято в министерстве внутренних дел РФ в связи с необходимостью дополнительно проработать и упростить механизмы взаимодействия МФЦ и территориальных органов МВД России.

Напомним, ранее сообщалась, что выдавать эти документы центры планировали с 1 февраля 2017 года.

По мнению экспертов, причиной переноса сроков начала выдачи биометрических паспортов стала стоимость оборудования, которое необходимо МФЦ. Между тем паспорт старого образца, выдаваемый на 5 лет, без проблем можно получить в окне центра.

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