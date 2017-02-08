На Додона обрушилась критика

Аналитик Виорел Киврига считает, что своим визитом в Брюссель Игорь Додон нанёс ущерб Молдове.

«Исходящие из Брюсселя сигналы весьма негативны. Молдову больше нельзя назвать успешной страной. В Брюсселе Додон послал ещё один сигнал о том, что он не является президентом всех. Республике Молдова сейчас не нужны такие революционеры, как Додон. Стране нужны покой и серьёзные реформы», — сказал Киврига.

Политолог Николае Афанас в ходе передачи заявил, что-то, каким образом вёл себя Додон, больше походило на поведение партийного лидера, нежели главы государства.

«Игорь Додон представил в Брюсселе интересы своего электората, который составляет 42 процента. Ещё 42 процента молдавского электората являются проевропейцами. Остальные — это неопределившиеся», — сказал политолог.