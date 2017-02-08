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14:00 (мск), источник: Ежедневник.by

Москва «глубоко разочарована» решением Беларуси выдать Лапшина

Российская сторона выражает глубокое разочарование решением выдать блогера Лапшина Азербайджану, заявили в МИДе РФ.

Источник: Ежедневник.by

«Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

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«Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье», — добавили в МИД.

Вечером 7 февраля Александра Лапшина из Минска доставили спецрейсом в бакинский аэропорт, после чего блогер был отправлен в изолятор Службы госбезопасности.

«Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану», — прокомментировал 3 февраля дело блогера президент Лукашенко.

По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном, и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадет».

«Поэтому не надо это сильно раскручивать, так как тут очень много чего под водой, и эта часть айсберга вам не видна», — резюмировал Лукашенко.

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