Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
"Это позор": Трамп о формировании своей администрации
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
16:19 (мск), источник: РИА Новости

Генсека ОИС пригласили на заседание «Россия — исламский мир»

КАЗАНЬ, 8 фев — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Саудовскую Аравию встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом бин Ахмадом Аль-Осеймином и пригласил его принять участие в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которое состоится в мае в Грозном, сообщила пресс-служба главы республики.

«Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с вашей влиятельной международной организацией. Мы рады, что у нас налажен постоянный диалог как с центральным аппаратом ОИС, так и с отдельными его структурами. К сожалению, сегодня в мире много регионов, где нет мира и согласия», — цитирует слова Минниханова его пресс-служба.

Президент Татарстана подчеркнул, что с 2014 года в России возобновлена работа группы стратегического видения «Россия — исламский мир», председателем которой он является. В условиях современности деятельность группы направлена на дальнейшее сближение России с мусульманскими государствами на культурно-цивилизационной основе, укрепление взаимопонимания и доверия между странами и народами, противодействие распространению идей экстремизма и терроризма.

Очередное заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» должно состоятся в мае этого года в городе Грозном Чеченской республики. Минниханов от своего имени в качестве председателя группы и от имени президента Чечни пригласил генерального секретаря Организации исламского сотрудничества принять участие в заседании группы.

Президент Татарстана просил рассмотреть возможность проведения одного из очередных заседаний группы в 2018 году на площадке Организации исламского сотрудничества. Предварительно эта инициатива уже получила поддержку короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль-Сауда, встреча с которым состоялась накануне. Минниханов также пригласил генерального секретаря ОИС на очередной международный экономический саммит «Россия — исламский мир: KazanSummit», который пройдет в Казани в мае этого года.

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В 2006—2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве и мае 2016 года в Казани прошли заседания группы в обновленном формате. В группу входят более 30 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Тюмень лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МВД опубликовало статистику семейных побоев в России
Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно
Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на ОИ-2014
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь