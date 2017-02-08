Генсека ОИС пригласили на заседание «Россия — исламский мир»

«Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с вашей влиятельной международной организацией. Мы рады, что у нас налажен постоянный диалог как с центральным аппаратом ОИС, так и с отдельными его структурами. К сожалению, сегодня в мире много регионов, где нет мира и согласия», — цитирует слова Минниханова его пресс-служба.

Президент Татарстана подчеркнул, что с 2014 года в России возобновлена работа группы стратегического видения «Россия — исламский мир», председателем которой он является. В условиях современности деятельность группы направлена на дальнейшее сближение России с мусульманскими государствами на культурно-цивилизационной основе, укрепление взаимопонимания и доверия между странами и народами, противодействие распространению идей экстремизма и терроризма.

Очередное заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» должно состоятся в мае этого года в городе Грозном Чеченской республики. Минниханов от своего имени в качестве председателя группы и от имени президента Чечни пригласил генерального секретаря Организации исламского сотрудничества принять участие в заседании группы.

Президент Татарстана просил рассмотреть возможность проведения одного из очередных заседаний группы в 2018 году на площадке Организации исламского сотрудничества. Предварительно эта инициатива уже получила поддержку короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль-Сауда, встреча с которым состоялась накануне. Минниханов также пригласил генерального секретаря ОИС на очередной международный экономический саммит «Россия — исламский мир: KazanSummit», который пройдет в Казани в мае этого года.

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В 2006—2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве и мае 2016 года в Казани прошли заседания группы в обновленном формате. В группу входят более 30 известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских государств.