«Сотни нижегородских ученых и изобретателей приумножают славу своих предшественников», — Валерий Шанцев

«Сердечно поздравляю с Днем российской науки коллективы научно-образовательных и исследовательских организаций, а также предприятий, работающих в области создания новых технологий. Этот праздник вызывает в каждом из нас оправданное чувство национальной гордости, осознание причастности к уникальной культуре великой страны, способной воспитать и дать миру истинных гениев. Нравственные традиции отечественной науки, заложенные реформатором Петром I и основанные на бескорыстном служении человечеству, неизменном стремлении открывать неизведанное во благо людей и любимой Отчизны, являются действенным примером созидания, вдохновляют на творческий труд», — говорится в поздравлении.

«Сегодня славу своих предшественников достойно продолжают сотни нижегородских ученых и изобретателей. В мире, где главенствующую роль играет первенство новаций, всесторонних знаний, ваша деятельность, дорогие друзья, особенно актуальна. От души благодарю всех, кто причастен к развитию сферы исследований и открытий. Примите искренние пожелания добра и здоровья, неиссякаемых сил и энергии, ярких побед и свершений во имя процветания родного края и всей России», — сказано в поздравлении главы региона.

Напомним, что День науки отмечается в России 8 февраля.