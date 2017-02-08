«Сотни нижегородских ученых и изобретателей приумножают славу своих предшественников», — Валерий Шанцев
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем российской науки.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем российской науки.
«Сердечно поздравляю с Днем российской науки коллективы
«Сегодня славу своих предшественников достойно продолжают сотни нижегородских ученых и изобретателей. В мире, где главенствующую роль играет первенство новаций, всесторонних знаний, ваша деятельность, дорогие друзья, особенно актуальна. От души благодарю всех, кто причастен к развитию сферы исследований и открытий. Примите искренние пожелания добра и здоровья, неиссякаемых сил и энергии, ярких побед и свершений во имя процветания родного края и всей России», — сказано в поздравлении главы региона.
Напомним, что День науки отмечается в России 8 февраля.