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14:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

И.о. губернатора Прикамья: после назначения на пост мне пришло 400 SMS

Максим Решетников рассказал, что друзья и знакомые присылали ему поздравления и наставления.

Источник: Аргументы и факты

Новый и.о. губернатора Пермского края в интервью Vesti.ru сообщил, как он воспринял новость о назначении на пост.

«Разные чувства возникают, когда едешь мимо школы, в которой учился, мимо дома родителей. Очень тёплые чувства. Действительно, вернулся домой», — рассказал Максим Решетников.

Также он рассказал, что в день назначения коллеги и друзья прислали ему 400 SMS. Люди поздравляли его, кто-то пытался поставить задачи, другие давали советы, на что стоит обратить внимание.

Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин объявил о своей отставке. В тот же день президент назначил на пост и.о. губернатора Максима Решетникова.

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