Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России

В среду глава государства вручил премии молодым ученым в области науки и инноваций.

«Слушал наших лауреатов. Я не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили. И как, еще раз хочу подчеркнуть. И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», — сказал Путин на церемонии вручения в Кремле молодым ученым премий в области науки и инноваций.