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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что прекрасное будущее России неизбежно.

Источник: РИА Новости
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В среду глава государства вручил премии молодым ученым в области науки и инноваций.

«Слушал наших лауреатов. Я не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили. И как, еще раз хочу подчеркнуть. И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», — сказал Путин на церемонии вручения в Кремле молодым ученым премий в области науки и инноваций.

Комментарии
19
Наталья Елисеева
Вот только Владимир Владимирович не уточнил: для кого будущее России будет прекрасным.
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Виктория Виктория
Звучит угрожающе "неизбежно" , как наказание...
Как у Некрасова, жаль только, что в эту пору прекрасную...
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Миф
Как там 20млн новых рабочих мест? Наверное так же как и наше неизбежное, прекрасное будущее?
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