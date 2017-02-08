Минкульт оштрафуют за незаконную передачу 190 млн рублей на «Белые ночи»

Краевой арбитражный суд признал законным решение Пермского УФАС в отношении регионального Минкульта и КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» по факту допущенных нарушений при проведении фестиваля «Белые ночи-2014».



По данным УФАС, в январе 2014 года министерство передало центру 190,6 млн рублей на проведение «Белых ночей», «Джаз-лихорадки» и «Живой Перми». Учреждение передало эти средства сторонним организациям, заключив с ними договоры без проведения торгов.



Антимонопольный орган установил, что этим Минкульт и центр нарушили закон «О защите конкуренции».



Решение по делу вынесено 30 октября 2015 года. Минкульт попытался обжаловать его в арбитражном суде. После вступления решения в законную силу должностные лица, виновные в нарушении будут оштрафованы.