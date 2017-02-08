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14:12 (мск), источник: Tengrinews

Навального признали виновным по делу «Кировлеса»

Какое наказание назначит суд и согласится ли он с мнением прокуратуры о возможности условного срока, станет известно позднее.

Источник: Tengrinews

Суд выносит обвинительный приговор по делу о хищении денег компании «Кировлес» оппозиционеру Алексею Навальному, передает РИА Новости.

«Навальный организовал совершение преступления», — заявил судья Алексей Втюрин в Ленинском суде Кирова.

Признан виновным и второй фигурант дела — бизнесмен Петр Офицеров. «Навальный действовал из корыстных побуждений в качестве организатора преступления совместно со своим знакомым Офицеровым, привлеченным в качестве пособника», — заявили в суде.

В своем микроблоге в Twitter Навальный написал, что первые страницы приговора дословно повторяют первый приговор по этому делу, отмененный после нарушений, которые в нем нашел Европейский суд по правам человека. В настоящее время оглашение приговора продолжается. Какое наказание назначит суд и согласится ли он с мнением прокуратуры о возможности условного срока, станет известно позднее. Навальный, несмотря на то, что прокурор попросил об условном сроке, пришел в суд с вещами, которые могут ему понадобиться в СИЗО в случае задержания в зале суда. Его сопровождают жена и дочь. Перед началом заседания оппозиционер заявил журналистам, что не ожидает «ничего хорошего».

Это уже второй пересмотр дела «Кировлеса»: ранее Навальный получил пять лет условно и больше трех из них отбыл до того момента, как приговор отменил Верховный суд РФ. Такое решение последовало после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве. Помимо этого, у Навального есть второй условный срок — 3,5 года по делу о хищениях у «Ив Роше».

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