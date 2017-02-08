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14:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Руководить аппаратом правительства Прикамья будет Елена Лопаева

ПЕРМЬ, 8 февраля, РИА ФедералПресс. Руководителем аппарата правительства Пермского края назначена Елена Лопаева, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что врио губернатора Пермского края Максим Решетников подписал первый указ и провел встречу с членами правительства, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Решетников отметил, что первые совещания, которые он проведет, будут касаться развития здравоохранения, ремонтом автодорог и дворовых территорий в муниципальных образованиях: «Работа у вас сложная и ответственная. Есть интересы жителей края, есть задачи, поставленные президентом России, их надо решат», — сказал политик.

Кроме того, врио губернатора подписал указ, в соответствии с которым возложил на себя полномочия председателя краевого правительства.

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