Руководить аппаратом правительства Прикамья будет Елена Лопаева

Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что врио губернатора Пермского края Максим Решетников подписал первый указ и провел встречу с членами правительства, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Решетников отметил, что первые совещания, которые он проведет, будут касаться развития здравоохранения, ремонтом автодорог и дворовых территорий в муниципальных образованиях: «Работа у вас сложная и ответственная. Есть интересы жителей края, есть задачи, поставленные президентом России, их надо решат», — сказал политик.

Кроме того, врио губернатора подписал указ, в соответствии с которым возложил на себя полномочия председателя краевого правительства.