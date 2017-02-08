Руководить аппаратом правительства Прикамья будет Елена Лопаева
ПЕРМЬ, 8 февраля, РИА ФедералПресс. Руководителем аппарата правительства Пермского края назначена Елена Лопаева, сообщает
ПЕРМЬ, 8 февраля, РИА ФедералПресс. Руководителем аппарата правительства Пермского края назначена Елена Лопаева, сообщает
Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что врио губернатора Пермского края Максим Решетников подписал первый указ и провел встречу с членами правительства, сообщает
Решетников отметил, что первые совещания, которые он проведет, будут касаться развития здравоохранения, ремонтом автодорог и дворовых территорий в муниципальных образованиях: «Работа у вас сложная и ответственная. Есть интересы жителей края, есть задачи, поставленные президентом России, их надо решат», — сказал политик.
Кроме того, врио губернатора подписал указ, в соответствии с которым возложил на себя полномочия председателя краевого правительства.