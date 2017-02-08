Кабмин назначил Князева главой Нацполиции
Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Сергея Князева.
Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Сергея Князева.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства.
Кандидатуру Князева по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова внес
По его словам, кандидатуру он выбрал по результатам проведенного конкурса, учитывая мнения членов комиссии.
Решение было принято единогласно.
«На улицах должно воцариться спокойствие, украинцы должны почувствовать себя в безопасности», — заявил Князев.
Как сообщал УНИАН, конкурс на должность председателя Нацполиции был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.
Конкурсная комиссия рекомендовала министру внутренних дел Авакову на должность председателя Нацполиции трех кандидатов — Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Князева. Министр выбрал кандидатуру генерала полиции Князева.