Кабмин назначил Князева главой Нацполиции

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства.

Кандидатуру Князева по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова внес премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, кандидатуру он выбрал по результатам проведенного конкурса, учитывая мнения членов комиссии.

Решение было принято единогласно.

«На улицах должно воцариться спокойствие, украинцы должны почувствовать себя в безопасности», — заявил Князев.

Как сообщал УНИАН, конкурс на должность председателя Нацполиции был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.

Конкурсная комиссия рекомендовала министру внутренних дел Авакову на должность председателя Нацполиции трех кандидатов — Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Князева. Министр выбрал кандидатуру генерала полиции Князева.