В ДНР в убийстве «Гиви» обвинили «украинские спецслужбы» и Шкиряка

«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины (Зоряна) Шкиряка», — заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР.

Ранее минобороны ДНР заявило, что командир батальона «Сомали» погиб в результате теракта, назвав это «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса». В связи с гибелью «Гиви» в ДНР усилены меры безопасности.

В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным Моторола. Он находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.