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16:49 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области изменяется состав временной комиссии облдумы по подготовке к ЧМ-2018

На заседании комитета облдумы по бюджету проведена ротация членов комиссии по подготовке к ЧМ-2018.

Источник: РИАЦ

В новый состав временной думской комиссии по подготовке к ЧМ-2018 предложено включить шестерых депутатов. В их числе, четверых председателей парламентских комитетов. Под руководством председателя комитета облдумы по бюджету и налогам Ильи Кошкарёва в работе обновленной комиссии будут участвовать Юрий Корбаков, Александр Осипов, Николай Лукьяненко, Станислав Коротков и Сергей Федюшкин.

Перемены вызваны кадровой ротацией внутри областного законодательного собрания и желанием депутатов более активно содействовать подготовке Волгограда к проведению крупнейшего в истории региона спортивного мероприятия.

«Первое заседание обновленной комиссии планируем провести уже на следующей неделе, — сообщил Илья Кошкарёв. — Чемпионат мира по футболу — это важнейшее событие международного масштаба, поэтому мы рассчитываем, что к обсуждению связанных с ним вопросов подключатся и коллеги-депутаты, не вошедшие в состав нашей рабочей группы. В процессе подготовки к ЧМ-2018 многое зависит от позиции Волгоградской областной Думы».

Парламентарии также рассмотрели корректировки региональных законов «О дорожном фонде Волгоградской области» и «О налоге на имущество организаций», приводя их в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, областной закон «О дорожном фонде Волгоградской области» дополняется положениями, которые предписывают увеличивать или уменьшать бюджетные ассигнования регионального дорожного фонда в зависимости от разницы между прогнозными и фактическими доходами областной казны.

В региональном законе «О налоге на имущество организаций» уточняется тип документов, предоставляемых для получения льготы по оплате данного налога.

Оба законопроекта, а также изменения в составе временной комиссии рекомендованы для принятия региональным парламентом.

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