В Казахстане планируют сокращения госслужащих

Заседание было посвящено итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год, передает пресс-служба агентства.

Глава агентства Кайрат Кожамжаров отметил, что формирование профессионального и эффективного госаппарата — это ключевая задача на новом этапе государственного строительства.

По данным Кожамжарова, в активной фазе находится аттестация служащих корпуса «Б». Мобильным группам на местах поручено оперативно реагировать на обращения служащих о нарушении их прав. В соответствии с поручением президента будет проведен углубленный анализ на предмет выявления вакансий, которые могут быть оптимизированы.



Также Кожамжаров определил задачи по оптимизации и автоматизации процессов оказания госуслуг, сокращению сроков, процедур и перечня документов.

Кроме того, в 2017 году впервые на рассмотрение президента будет вынесен Национальный доклад о противодействии коррупции.