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15:55 (мск), источник: 365info.kz

В Казахстане планируют сокращения госслужащих

Об этом стало известно 8 февраля на коллегии Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Источник: 365info.kz

Заседание было посвящено итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год, передает пресс-служба агентства.

Глава агентства Кайрат Кожамжаров отметил, что формирование профессионального и эффективного госаппарата — это ключевая задача на новом этапе государственного строительства.

По данным Кожамжарова, в активной фазе находится аттестация служащих корпуса «Б». Мобильным группам на местах поручено оперативно реагировать на обращения служащих о нарушении их прав. В соответствии с поручением президента будет проведен углубленный анализ на предмет выявления вакансий, которые могут быть оптимизированы.

Также Кожамжаров определил задачи по оптимизации и автоматизации процессов оказания госуслуг, сокращению сроков, процедур и перечня документов.

Кроме того, в 2017 году впервые на рассмотрение президента будет вынесен Национальный доклад о противодействии коррупции.

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