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15:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти взяли 48 памятников природы под особую охрану

Постановление облправительства и утвердило границы охраняемых территорий.

Региональное правительство утвердило границы и режим особой охраны 48 памятников природы областного значения, сообщил департамент экологии и природных ресурсов во вторник, 7 февраля. Ранее у памятников природы не было прописано четких границ и требований к охране территории.

Режимы особой охраны предполагают общие запреты — на строительство объектов капитального строительства, объектов размещения отходов, предоставление земельных участков (кроме земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства, коллективного садоводства и огородничества. На территории природных памятников нельзя осуществлять рекреационную деятельность за пределами специально предусмотренных для этого мест и иные виды деятельности, снижающие экологическую ценность территории или причиняющие вред природным комплексам. Кроме того, теперь по каждому из природных объектов прописаны конкретные запреты, необходимые именно для этого памятника.

Постановление правительства Воронежской области от 2 февраля 2017 года № 61 утвердило границы и режимы особой охраны 48 памятников природы:

на территории Аннинского района — «Васильевское разнолесье»;.

на территории Бобровского района — «Пристепная дубрава», «Битюгские дебри», «Осиновые кусты «Солоти», «Заказник», «Здоровье», «Застава», «Верехинские культуры», «Морозовская роща», «Элита», «Триумф поколений», «Светлый бор», «Зеленая дубрава»;.

на территории Верхнемамонского района — «Ольховатская сосна»;.

на территории Грибановского района — «Урочище «Демидов лог», «Питомцы столетий», «Аллея «Таежницы», «Золотой фонд»;.

на территории Новоусманского района — «Мачтовый бор»;.

на территории Ольховатского района — «Урочища «Забеги» и «Кошарное»;.

на территории Павловского района — «Культуры Генко», «Воронцовское чудо», «Золотой куст», «Культуры Вересина»;.

на территории Панинского района — «Большой куст», «Урочище «Воронежское»;.

на территории Рамонского района — «Декастр», «Старинный парк», «Червленый бор», «Краснолесье», «Стрелка», «Ступинское поле»;.

на территории Россошанского района — «Меловой бор у с. Н. Карабут»;.

на территории Таловского района — «Урочище «Каменная яруга»;.

на территории Терновского района — «Дубрава», «Отрог», «Искусственный лес», «Лесокультурная мозаика», «Ольха», «Праздник природы», «Эксперимент», «Брезнец», «Сосна веймутовая»;.

на территории Эртильского района — «Дундуковская роща»;.

на территории Воронежа — «Вековая дубрава», «Плантация кедро-сосны», «Уникальное дерево 300-летней сосны», «Остепненная поляна».

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