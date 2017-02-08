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18:47 (мск), источник: РБК

В Мосгордуме одобрили запрет вейпов и кальянов

Депутаты Мосгордумы одобрили запрет на курение вейпов и кальянов, а также поддержали ограничения на продажу алкоголя. Законопроекты будут внесены в Государственную Думу.

Источник: РИА "Новости"

В среду, 8 февраля, состоялось совместное заседание комиссий по законодательству и здравоохранению Мосгордумы, на котором были одобрены три резонансные законодательные инициативы, передает корреспондент РБК. Законопроекты будут вынесены на заседания столичного парламента, а затем направлены в Госдуму.

Проект закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» фактически приравнивает кальяны, вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам. Устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним как самих «имитирующих устройств», так и смесей и аккумуляторов к ним. Запрещается «дымить» в офисах, гостиницах, подъездах, кафе, магазинах, государственных и социальных учреждениях.

Нельзя будет курить кальян и электронные сигареты на пляжах, детских площадках, а также в транспорте, на вокзалах, аэропортах, остановках и на расстоянии 15 метров от них. Запрет коснется и поездов дальнего следования, и железнодорожных платформ.

При этом региональные власти смогут выделять специальные места для курения вейпов и кальянов.

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Законопроект запрещает рекламу заменителей сигарет и предполагает увеличение акцизов на них. Производители обязаны будут полностью раскрывать состав смесей, а власти устанавливать требования к упаковкам и маркировкам. Нарушение запретов будет караться в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Антитабачный закон, установивший аналогичные запреты на употребление обычных сигарет, частично вступил в силу в 2013 году, а полностью в 2014 году. Штрафы за курение в неположенном месте составляют до 3 тыс.руб., за продажу табака — до 90 тыс. руб. Однако Роспотребнадзор специально пояснял, что ограничения не касаются электронных сигарет и кальянов без табака.

Мосгордума также намерена внести в федеральный парламент поправки в закон о регулировании производства и оборота алкоголя, которые позволят региональным властям полностью запрещать продажу на своей территории всей алкогольной продукции или отдельных ее видов. Сейчас власти субъектов могут ограничивать время и места продаж спиртного. К примеру, в Москве нельзя купить алкоголь с 23.00 до 08.00, во время массовых мероприятий и праздников.

Столичные депутаты внесли инициативу, чтобы распространить по всей стране запрет на продажу алкогольных энергетиков. С 1 мая 2015 года алкоэнергетики вне закона на территории Москвы, штрафы за их продажу составляют до 100 тыс. руб. Этому примеру последовал ряд других регионов, однако «лоббисты» начали оспаривать запреты в судах, объяснял «Коммерсанту» спикер Мосгордумы Алексей Шапошников причину разработки поправок.

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