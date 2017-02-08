В Пермь прибыла заместитель посла США в РФ Линн Трейси

На встрече обсуждались вопросы культурного и экономического взаимодействия, а также перспективы побратимских отношений Перми и Луисвилля.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, Анатолий Дашкевич презентовал гостям город Пермь, рассказал об его географических, климатических и экономических особенностях, а также о перспективах развития городской инфраструктуры.