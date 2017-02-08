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15:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В Пермь прибыла заместитель посла США в РФ Линн Трейси

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич провел встречу с заместителем посла США в РФ Линн Трейси.

Источник: Reuters

На встрече обсуждались вопросы культурного и экономического взаимодействия, а также перспективы побратимских отношений Перми и Луисвилля.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, Анатолий Дашкевич презентовал гостям город Пермь, рассказал об его географических, климатических и экономических особенностях, а также о перспективах развития городской инфраструктуры.

Линн Трейси сообщила, что целью посещения Перми и Пермского края является более глубокое понимание России и ее регионов, изучение инвестиционных возможностей.

Особое внимание на встрече было уделено культурному взаимодействию. Так, членов делегации проинформировали о возможности участия представителей США в международных мероприятиях, например, Дягилевском фестивале, конкурсе «Арабеск», открытом Кубке России по снежной и ледовой скульптуре, а также международной научно-практической конференции «Архивы без границ», которая состоится в Перми 9 июня.

Высокую оценку получило и развитие побратимских отношений с американским городом Луисвиллем — стороны регулярно обмениваются опытом, участвуют в совместных культурных и образовательных мероприятиях.

Также в рамках визита делегация посетила Пермский государственный научно-исследовательский университет, запланирован выезд на предприятие «Nestle-Пермь» и культурная программа.

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