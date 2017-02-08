В Пермь прибыла заместитель посла США в РФ Линн Трейси
Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич провел встречу с заместителем посла США в РФ Линн Трейси.
Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич провел встречу с заместителем посла США в РФ Линн Трейси.
На встрече обсуждались вопросы культурного и экономического взаимодействия, а также перспективы побратимских отношений Перми и Луисвилля.
Как сообщает
Линн Трейси сообщила, что целью посещения Перми и Пермского края является более глубокое понимание России и ее регионов, изучение инвестиционных возможностей.
Особое внимание на встрече было уделено культурному взаимодействию. Так, членов делегации проинформировали о возможности участия представителей США в международных мероприятиях, например, Дягилевском фестивале, конкурсе «Арабеск», открытом Кубке России по снежной и ледовой скульптуре, а также международной
Высокую оценку получило и развитие побратимских отношений с американским городом Луисвиллем — стороны регулярно обмениваются опытом, участвуют в совместных культурных и образовательных мероприятиях.
Также в рамках визита делегация посетила Пермский государственный